Trabalhador morre após queda de 8 metros no local de trabalho | Balanço Geral Manhã

Um homem de 57 anos perdeu a vida na tarde desta segunda-feira (22/07) após cair de uma altura de aproximadamente 8 metros enquanto trabalhava em uma máquina de beneficiamento de café na zona rural de Campos Altos, Minas Gerais. A vítima, identificada como Divino Salvador Salviano, realizava a manutenção da máquina quando o acidente aconteceu.

As causas da queda ainda estão sendo investigadas, mas as primeiras informações indicam que o Sr. Salviano estava em uma plataforma elevada quando perdeu o equilíbrio e despencou. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram a vítima com traumatismo craniano grave. Apesar das tentativas de reanimação pelos socorristas, o óbito foi constatado pelo médico de plantão no Pronto Socorro Municipal.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e a perícia técnica da Polícia Civil também esteve presente para analisar o local e auxiliar na investigação das causas do acidente.

