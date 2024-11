TPA em Caldas Novas: taxa para turistas é aprovada e gera polêmica | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/11/2024 - 07h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 01h42 ) twitter

A proposta da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) em Caldas Novas já foi aprovada pela Câmara Municipal, mas aguarda sanção do prefeito para ser implementada a partir de 1º de janeiro. A medida prevê cobranças que variam entre R$ 5,00 para motocicletas e R$ 183,00 para ônibus, com pagamento obrigatório para veículos com placas de fora do município. Isenções serão concedidas apenas a turistas com reservas confirmadas em hotéis locais, levantando preocupações entre moradores e visitantes frequentes.

Enquanto defensores, incluindo representantes do setor hoteleiro, argumentam que a arrecadação ajudará na preservação ambiental e na recuperação dos recursos naturais da cidade, críticos temem que a medida afaste turistas e prejudique o mercado de locação de imóveis por aplicativos. Além disso, há questionamentos sobre a burocracia envolvida na comprovação de isenção e os impactos no custo-benefício da estadia na região, conhecida por suas águas termais e atrativos turísticos.

Caso sancionada, a lei entrará em vigor 90 dias após a publicação, prometendo dividir ainda mais opiniões entre os que veem a iniciativa como necessária para a sustentabilidade e os que enxergam um possível desincentivo ao turismo na cidade.

