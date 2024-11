Torneio de robótica da Desbravalley vai reunir 96 equipes Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/11/2024 - 11h44 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h17 ) twitter

Nesta sexta-feira, 01 de novembro, a Feira de Inovação e Tecnologia Desbravalley em Chapecó se transforma em um verdadeiro campo de batalha de tecnologia e criatividade! O Torneio de Robótica reunirá 96 equipes, que irão competir em desafios empolgantes e inovadores. Marcos Lewe traz as últimas atualizações diretamente do evento, enquanto Márcio Gonçalves da Rosa, responsável pelo torneio, compartilha detalhes sobre as expectativas e as inovações que os participantes trarão. Não perca essa celebração da ciência e da tecnologia.

