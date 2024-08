Tornado atinge iate e deixa ao menos uma pessoa morta na Itália Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/08/2024 - 11h33 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h52 ) ‌



Uma operação de resgate está em andamento na costa da Sicília, Itália. Um iate com bandeira do Reino Unido foi atingido por um tornado. A embarcação transportava 22 pessoas no momento do incidente. Uma pessoa foi encontrada morta e seis estão desaparecidas. Entre os desaparecidos, duas são do Reino Unido. Especialistas informaram que fenômenos como esse são raros no Mediterrâneo. Equipes de resgate incluem carros da Guarda Costeira, helicópteros e mergulhadores que buscam as vítimas restantes.

‌



