Torcedores e comentaristas opinam sobre novo técnico do Corinthians

Mesmo com uma história como jogador do Corinthians, Sylvinho nunca foi unanimidade como técnico do time. Após a demissão do treinador, o Esporte Record ouviu a torcida nas ruas para saber se existe um nome ideal para assumir o comando do time. Confira!

