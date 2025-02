Torcedores do Sport e Santa Cruz são proibidos de frequentar estádios por cinco semanas após briga Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 03/02/2025 - 12h43 (Atualizado em 04/02/2025 - 01h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após confrontos violentos no Recife (PE) entre torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, torcedores dos dois clubes estão proibidos de frequentar estádios pernambucanos por cinco semanas. A briga ocorreu antes do Clássico das Multidões, no último sábado (1º). 14 pessoas foram detidas e quatro vítimas permanecem internadas em estado estável. O Santa Cruz condenou a violência e está em busca de soluções. Além disso, foi recomendada a implementação do cadastramento biométrico de torcedores para aumentar a segurança.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.