Torcedores do Corinthians debocham de tragédia no Sul. 📲 #RecordNews #shorts

Torcedores do Corinthians debocham de trag√©dia no Sul. ūüď≤ #RecordNews #shorts Aclr|Do canal Record News no YouTube 01/08/2024 - 17h50 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h11 ) ‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



A+

A-

Uma cena lament√°vel veio das arquibancadas durante jogo entre Corinthians e Gr√™mio pela Copa do Brasil. Durante a partida e tamb√©m depois do encerramento, corintianos foram flagrados pela torcida rival debochando da tr√°gedia clim√°tica que atingiu o Rio Grande do Sul em maio. O Corinthians emitiu uma nota de rep√ļdio e ressaltou apoio √†s v√≠timas das enchentes que atingiram o estado. O Gr√™mio ainda n√£o se manifestou sobre o caso. Os torcedores flagrados ainda n√£o foram identificados.

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.