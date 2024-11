Torcedor do Flamengo é hospitalizado após ser agredido por atleticanos em bar de BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 12/11/2024 - 10h00 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

#RecordMinas

Três torcedores do Atlético-MG foram presos suspeitos de agredir um torcedor do Flamengo que comemorava a vitória do time no final da Copa do Brasil, em Belo Horizonte. O trio se envolveu em uma briga em um bar, na região da Pampulha.

A discussão teria começado após um copo de cerveja ser jogado nas costas da vítima. Ao virar para identificar o agressor, ele foi atingido por socos e chutes, caiu no chão e foi agredido por vários outros indivíduos. O crime ocorreu na frente das filhas dele.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Risoleta Neves, onde foi diagnosticado com um sangramento craniano, fratura na face e múltiplas fraturas no braço.

‌



A Polícia civil instaurou inquérito para apurar as responsabilidades pelo ocorrido. As testemunhas que acionaram a polícia deixaram o local antes da chegada dos policiais e não puderam ser ouvidas.

Inscreva-se no canal da RECORD MINAS: https://www.youtube.com/recordtvminas

‌



Acompanhe a RECORD MINAS nas redes sociais:

Instagram: www.instagram.com/recordminas

‌



Twitter: www.twitter.com/recordtvminas

Facebook: www.facebook.com/recordtvminas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.