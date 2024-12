Torcedor argentino é condenado a pagar R$ 100 mil após imitar macaco durante jogo em São Paulo Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/12/2024 - 12h34 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h11 ) twitter

Um torcedor argentino foi condenado pela Justiça Paulista a pagar uma indenização de 100 mil reais após imitar um macaco para ofender brasileiros durante um jogo entre São Paulo e São Lourenço. Matias Ezequiel Ramires recebeu uma pena de dois anos de reclusão em regime aberto, substituída pela proibição de assistir a jogos do clube no Brasil e pelo pagamento de 10 salários mínimos ao torcedor que fez a queixa. O incidente ocorreu em agosto do ano passado no estádio do Morumbi.

