Tonalidade diferente do sol gerou curiosidade no final de semana Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 26/08/2024 - 16h45 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Durante o final de semana moradores de várias cidades do estado do Rio foram surpreendidos pela cor laranja do sol. O cenário diferente trouxe dúvidas sobre o motivo dessa cor. Qual a explicação?

#balancogeralinteriorrj #anapaulafarias #recordtvinteriorrj

#credibilidade #informacao #telejornalismo #noticia #entrevista #fumaça #meioambiente #sol #clima #queimadas #frentefria #riodasostras

https://www.instagram.com/recordtvinteriorrj

‌



https://www.facebook.com/recordtvinteriorrj

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.