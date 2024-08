Tombamento de caminhão na BR-101 causa 22 km de fila e seis horas de trânsito Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 07/08/2024 - 19h37 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na manhã desta quarta-feira (07), um grave acidente no Morro dos Cavalos, na BR-101, gerou um congestionamento severo que se estendeu por mais de 22 quilômetros. O tombamento de um caminhão bloqueou completamente a via, resultando em uma parada que durou cerca de seis horas. O caos no trânsito afetou diretamente quem precisava se deslocar para o sul do estado, causando enormes transtornos e atrasos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.