Todas regiões do país têm pelo menos um estado atingido por queimada Aclr|Do canal Record News no YouTube 26/08/2024 - 23h45 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h05 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

De acordo com um levantamento do INPE, já ocorreram 3.482 focos de incêndio no estado de São Paulo no mês de agosto, esse número é dez vezes maior em relação ao registrado no mesmo mês de 2023. Para falar sobre essa difícil situação enfrentada pelo Brasil, falamos com o geólogo e divulgador científico Marco Noraes, que pesquisa as mudanças climáticas e é autor do livro "Planeta Hostil".

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.