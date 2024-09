Todas as regiões do Brasil registram baixa umidade do ar nesta terça-feira Aclr|Do canal Record News no YouTube 10/09/2024 - 15h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h02 ) ‌



Sem previsão de chuva e com a pior seca histórica do país, todas as regiões brasileiras devem continuar com baixa umidade do ar. A onda de calor agrava a situação, com algumas cidades do Brasil registrando temperaturas de 40ºC. A fumaça das queimadas já cobre 60% do território nacional. Até o fim de semana, a fuligem deve cobrir os territórios da Argentina e do Uruguai. Giovanni Dolif, doutor em Meteorologia e coordenador de Operações substituto do Cemaden, comenta como ficará o clima nas próximas semanas.

