TODA AJUDA É NECESSÁRIA: DOENÇAS GRAVES, DOAÇÕES AJUDAM TRATAMENTOS

Matéria exibida no dia 05/08/2024

A DESCOBERTA DE UMA DOENÇA GRAVE É QUASE SEMPRE UM MOMENTO DELICADO PRA FAMÍLIA E AMIGOS. MAS, INFELIZMENTE, TEM GENTE CAPAZ DE USAR UMA DOENÇA GRAVE PARA APLICAR GOLPES. UMA PENA PORQUE TUDO ISSO IMPEDE QUE DOAÇÕES CHEGUEM A QUEM REALMENTE PRECISA. NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, POR EXEMPLO, MAIS DE 90 POR CENTO DOS PACIENTES SÃO DO SUS E BOA PARTE DO DINHEIRO ARRECADADO VEM DE DOAÇÕES.

