Tiroteio entre policiais e criminosos deixa três pessoas mortas e três feridas no RJ Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/10/2024 - 17h32 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h27 )

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma intensa troca de tiros durante uma operação contra o roubo de veículos e cargas na zona norte do Rio deixou três pessoas mortas e três feridos. Por causa do confronto, uma das principais vias da cidade, a avenida Brasil, precisou ser interditada por duas horas. Os motoristas que passavam pela região ficaram no meio do fogo cruzado. Entre as vítimas fatais estão um motorista de aplicativo, de 60 anos, um caminhoneiro de 49 anos e um passageiro de ônibus. Dois feridos já receberam alta e um terceiro, que seria suspeito, segue internado. Por conta da ação violenta dos criminosos, a operação foi encerrada. E ainda: com novas previsões de chuva forte, quase 40 mil imóveis seguem sem luz em SP.

