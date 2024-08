Tiroteio em São João de Meriti (RJ) deixa sete feridos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 02/08/2024 - 13h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sete pessoas ficaram feridas após um tiroteio na noite da última quinta (1º) em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Uma criança está entre os baleados. A troca de tiros começou quando um policial penal tentou impedir o roubo de um carro. De acordo com a polícia militar, criminosos armados em uma moto renderam o motorista do veículo e o policial reagiu à tentativa de assalto.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/hojeemdia/

Twitter: https://twitter.com/hojeemdia

Publicidade

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

#HojeEmDia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.