Tiroteio em posto de combustível em Mafra gera mobilização policial Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 28/10/2024 - 15h40 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h49 )

Em Mafra, uma confusão em um posto de gasolina terminou em ocorrência policial após um homem disparar uma arma de fogo no local. A situação gerou tensão e mobilizou as autoridades, que investigam as motivações e circunstâncias do ocorrido. Edinei Wassoaski acompanha o caso e traz as informações sobre os desdobramentos da investigação e os depoimentos das testemunhas que presenciaram o incidente.

