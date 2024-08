Tiroteio durante festa universitária em Patos de Minas deixa duas pessoas feridas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/08/2024 - 14h47 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h43 ) ‌



Duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio em uma festa universitária no Parque de Exposições de Patos de Minas, entre sábado à noite e madrugada de domingo (25). O drama ocorreu quando um homem, portando uma arma, disparou seis vezes, sendo quatro para o alto e dois em direção às vítimas.

Uma das vítimas, atingida no abdômen, relatou estar embriagada e ter discutido com um homem de camiseta amarela, mas identificou o autor dos disparos como alguém de camiseta branca. A segunda vítima não lembra dos detalhes, apenas sentiu dor no joelho direito. Ambas estão sob cuidados médicos.

A organização do evento “American Pie” afirmou que todos os alvarás e permissões foram obtidos e que as normas de segurança foram seguidas. As investigações continuam para localizar o suspeito.

