Tio de vítima mineira que morreu na queda do avião em Vinhedo fala com o Balanço Geral Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/08/2024 - 14h13 (Atualizado em 11/08/2024 - 01h23 ) ‌



Entre as vítimas fatais do trágico acidente, encontra-se Alípio Camilo Santos, um jovem de 35 anos natural de Monte Carmelo. Alípio, que completaria 36 anos no dia 14 de setembro, havia se mudado para Uberlândia nos anos 2000 para cursar Contabilidade e construiu uma vida na cidade.

Conhecido por sua timidez, Alípio era querido por todos que o cercavam. Amigos descrevem um jovem de coração enorme, que estava prestes a se casar no próximo ano. Infelizmente, a vida de Alípio foi interrompida de forma repentina, assim como a de seu pai, falecido no ano passado. Essa perda recente havia abalado profundamente o jovem.

Alípio era um profissional dedicado, trabalhando em uma grande empresa de Uberlândia. Ele também havia vivido em Londrina por alguns anos antes de retornar à cidade mineira. Sua morte prematura causou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho, que lamentam a perda de um jovem com tantos sonhos e projetos pela frente.

