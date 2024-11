Tigre, Brusque, Chapecoense e Avaí enfrentam desafios cruciais neste fim de semana Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 18/11/2024 - 08h42 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h11 ) twitter

O fim de semana será decisivo para os times de Santa Catarina nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma, que vive situação preocupante na tabela da Série A, entra em campo na quarta-feira (20), para enfrentar o Vitória. Já pela Série B, o Brusque, rebaixado para a terceira divisão, tenta se recuperar ao receber o Guarani no domingo (17). A Chapecoense, que também busca recuperar a forma, recebe o Coritiba no domingo (17), enquanto o Avaí, ainda com esperanças, joga fora de casa contra o Botafogo na segunda-feira (18). Acompanhe todos os detalhes e expectativas para esses confrontos que podem definir o futuro dos times catarinenses.

