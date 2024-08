Tia é suspeita de tentativa de homicídio contra criança de 1 ano e oito meses em Itajaí Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 26/08/2024 - 08h29 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h13 ) ‌



Uma tragédia familiar abalou a cidade de Itajaí neste sábado. Uma criança de apenas um ano e oito meses foi vítima de uma tentativa de homicídio, e a principal suspeita do crime é sua tia. A repórter Juliana Senne traz todos os detalhes sobre o caso ao vivo, explicando as circunstâncias que levaram à agressão e as medidas adotadas pelas autoridades para proteger a criança e investigar a situação. A cidade está em choque, e as investigações continuam para esclarecer os motivos por trás desse ato de violência.

