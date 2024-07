Aclr |Do canal Canta Comigo no YouTube

Thaiz Lóssio revela todo seu talento com “À Primeira Vista”, de Chico César

A cantora Thaiz Lóssio, de 33 anos, lançou seu primeiro disco em 2022. Quando tinha 10 anos, ela operou a adenoide para corrigir um problema na voz. Ela começou a se apresentar por necessidade, por vir de uma família muito pobre. No palco do Canta Comigo 5, Thaiz revelou seu talento com “À Primeira Vista”, de Chico César. Ela conquistou 96 jurados e assumiu o segundo lugar.

