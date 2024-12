Testes para novo sistema de tráfego na ponte Hercílio Luz começam na próxima semana Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/12/2024 - 20h05 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com o objetivo de melhorar a mobilidade na capital durante a temporada, a Prefeitura de Florianópolis iniciará na próxima semana os testes para uma alteração no tráfego da ponte Hercílio Luz. A mudança visa otimizar o fluxo de veículos e garantir mais segurança para motoristas e pedestres, especialmente com o aumento do movimento devido ao verão.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.