Testes de mão única na Ponte Hercílio Luz começam na semana que vem
05/12/2024 - 11h07 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h22 )

A partir da próxima semana, o Governo de Santa Catarina realizará testes com a pista em mão única na Ponte Hercílio Luz. A mudança tem como objetivo melhorar a mobilidade durante os horários de pico. Acompanhe os detalhes sobre como essa alteração pode impactar o tráfego na capital com as informações ao vivo do repórter Gabriel Prada.

