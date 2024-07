Teste do Pezinho: serviço será ampliado para todas as unidades em Brusque Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 17/07/2024 - 10h22 (Atualizado em 18/07/2024 - 01h21 ) ‌



A partir do próximo mês, todas as unidades básicas de saúde em Brusque estarão aptas a realizar o Teste do Pezinho, exame essencial para detectar doenças em recém-nascidos. A repórter Greici Siezemel traz todos os detalhes ao vivo, destacando como essa ampliação beneficiará as famílias da região. Saiba mais sobre essa importante iniciativa para a saúde infantil.

