Teste do novo sistema de alertas acontece neste sábado em Blumenau e Gaspar Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/08/2024 - 09h38 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Nesta sábado (10), Santa Catarina será palco do primeiro teste do novo sistema de alertas da Defesa Civil, com Blumenau e Gaspar participando do projeto piloto. Este sistema tem como objetivo melhorar a comunicação e a resposta a situações de emergência em todo o país. A implementação do teste em duas cidades catarinenses visa avaliar a eficácia e a eficiência do novo sistema, que promete aprimorar a segurança e a preparação das comunidades para desastres naturais. O repórter Moisés Stuker traz as últimas informações.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.