Terror em frente ao Fórum: Mulher é sequestrada e abandonada na zona rural de Uberlândia

Uma mulher foi feita refém por criminosos em frente ao Fórum de Uberlândia. A vítima, identificada como Ângela, estava no carro de sua irmã Joana, estacionado na Rua Rio de Janeiro, quando foi surpreendida por uma dupla de assaltantes. Segundo o relato da vítima, os suspeitos se aproximaram do veículo com a intenção de roubar carros estacionados na região, acabando por sequestrá-la junto com o automóvel.

Ângela foi levada sob a mira de um revólver e mantida como refém por algumas horas. Os criminosos não demonstraram interesse em objetos pessoais, como cartões ou a bolsa da vítima, concentrando-se no roubo do veículo. Após percorrerem um trajeto significativo, a dupla abandonou a mulher na zona rural, nas proximidades de um motel na MGC-452. Apesar do susto, Ângela conseguiu pedir ajuda e foi resgatada sem ferimentos físicos.

A experiência ainda é difícil de descrever para a vítima, que contou ter sido abordada de maneira inesperada enquanto aguardava no carro. As forças de segurança da cidade estão em busca do automóvel desaparecido e investigam pistas para identificar e capturar os suspeitos envolvidos no crime. A polícia reforçou o alerta para que motoristas redobrem a atenção ao estacionar em áreas movimentadas e próximos a locais como o Fórum, que podem atrair ações desse tipo devido ao fluxo constante de veículos.

