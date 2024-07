Terreno baldio em Major Vieira: caixão com restos mortais deixa moradores intrigados

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Moradores de Major Vieira ficaram intrigados com uma descoberta macabra: um caixão e um saco com o que pareciam ser restos mortais foram encontrados em um terreno baldio da cidade. A situação gerou preocupação e curiosidade entre os residentes, que se perguntam sobre a origem e a razão para tal achado. Edinei Wassoaski traz todas as informações na Tribuna do Povo, incluindo detalhes da investigação, depoimentos de testemunhas e possíveis explicações para o ocorrido. Acompanhe a reportagem completa para entender mais sobre esse mistério que abalou Major Vieira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.