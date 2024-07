Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Terremoto de magnitude 7.2 atinge costa do Peru

Durante a madrugada desta sexta (28), um terremoto de magnitude 7.2 atingiu a costa do Peru, sendo sentido em diversas cidades de outros países como reflexo. Moradores registraram os tremores nas redes sociais e as autoridades peruanas afirmaram que não há risco de tsunami. Até o momento, não foram relatadas vítimas decorrentes do evento sísmico.

