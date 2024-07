Terremoto de 7,3 na escala Richter atinge norte do Chile e é sentido em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/07/2024 - 11h10 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h52 ) ‌



Um terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter atingiu o norte do Chile, próximo ao deserto do Atacama, perto da fronteira com a Bolívia. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto estava a 126 quilômetros de profundidade. O tremor foi sentido em várias cidades brasileiras, incluindo São Paulo, onde moradores de bairros nas zonas oeste e leste relataram terem sentido o abalo por volta das 22h50 da noite. Mas, a Defesa Civil afirmou que o tremor não causou danos estruturais nos prédios da capital paulista.

