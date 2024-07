Terrell Davis, ex-astro do futebol americano, é algemado em voo nos EUA Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h33 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h05 ) ‌



Um ex-astro da NFL e bicampeão do Super Bowl, Terrell Davis, foi algemado dentro de um avião pela Polícia Federal dos EUA (FBI) no estado americano da Califórnia. O incidente ocorreu após uma confusão durante o voo envolvendo um comissário de bordo. Segundo relatos, o ex-jogador tocou no ombro do funcionário ao pedir um copo de gelo para seu filho, desencadeando uma reação negativa por parte deste. Após a aterrissagem e averiguações posteriores, ficou constatado que Terrell não havia cometido nenhuma agressão. Ele foi liberado e anunciou planos de processar a companhia aérea pelo constrangimento causado. A empresa lamentou o ocorrido e afastou o comissário de bordo envolvido no episódio.

