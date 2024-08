Terra do basquete e do futebol: jovens talentos de Franca brilham no mundo da bola Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 06/08/2024 - 16h30 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h45 ) ‌



Muitos garotos já sonharam em ser jogadores de futebol. E na região de Franca, vários talentos já se formaram não só no basquete, mas também no futebol. Rubens Neto, francano de apenas 15 anos, já coleciona títulos na carreira e passagens por times como Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e hoje está no time sub-15 do Goiás.

