Terminais rodoviários de Macaé estão com estruturas à beira do colapso Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 02/08/2024 - 10h38 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h36 ) ‌



O destaque é para a situação extremamente delicada de dois terminais de Macaé: o do Lagomar e Parque de Tubos. As estruturas estão à beira do colapso. Passageiros se sentem inseguros.

