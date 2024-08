Termina o prazo para realizar convenções partidárias Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 08h39 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h37 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O prazo para a realização das convenções partidárias terminou nesta segunda-feira, resultando na confirmação de mais quatro candidatos para disputar prefeituras em Santa Catarina. As convenções partidárias são eventos cruciais no processo eleitoral, onde os partidos oficializam seus candidatos. Com o término do prazo, o cenário eleitoral catarinense está agora mais definido, preparando-se para uma campanha intensa nas próximas semanas. Acompanhe os detalhes sobre os novos candidatos e suas propostas para as eleições municipais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.