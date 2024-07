Terceiro São Paulo Moto Classic #shorts

Aclr |Do canal Canal Momento Moto no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Foi dada a largada, com apoio da Prefeitura de Mairiporã e a Galera das Duas Rodas do Arena IMTB , nosso Terceiro São Paulo Moto Classic já tem data marcada ! Dias 25 e 26 de Novembro . Aguardamos todas as Clássicas e seus aficionados. . Será em Mairiporã - SP

.

.

.

Publicidade

.

.

Publicidade

.

#motos #motorbike #motosclasicas #motosantigas #antigomotociclismo #classicas #motociclistas #hondamotosbr #royalenfieldbrasil #triumphbr #triumph

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.