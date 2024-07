Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Terceira enchente do ano: Rio do Sul ainda tem pessoas desabrigadas

Rio do Sul enfrenta mais uma crise devido às enchentes, com a terceira ocorrência no ano, deixando muitas pessoas desabrigadas. Nesta segunda-feira (08), a cidade foi novamente atingida por fortes chuvas, resultando em alagamentos e danos significativos. O repórter Moisés Stuker, ao vivo de Blumenau, traz as últimas atualizações sobre a situação e os esforços de ajuda para as famílias afetadas.

