Tentativa frustrada de furto em Canoinhas: iniciantes roubam máquina de chopp

Dois ladrões inexperientes invadiram um restaurante em Canoinhas com a intenção de furtar uma máquina de chopp, mas a execução do crime não saiu como o esperado. A ação desastrada dos criminosos resultou em uma tentativa frustrada de roubo, que chamou a atenção pela falta de planejamento e habilidade. Edinei Wassoaski traz todos os detalhes dessa ocorrência curiosa, que mostra que até no mundo do crime, a experiência conta. Acompanhe a reportagem completa na Tribuna do Povo e veja como tudo aconteceu.

