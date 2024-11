Tentativa de ultrapassagem resulta em tragédia: Cinco mortos, incluindo uma gestante de sete meses Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/10/2024 - 07h51 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cinco pessoas morreram em um grave acidente na MGC-354, próximo ao trevo de acesso a Lagamar, a cerca de 15 quilômetros de Presidente Olegário, na região do Alto Paranaíba. A tragédia ocorreu na tarde de hoje, envolvendo uma van de transporte de pacientes e um caminhão baú. A van, que transportava pacientes de um hospital de Vazante para consultas médicas em Patos de Minas, colidiu de frente com o caminhão durante uma tentativa de ultrapassagem.

Na van, sete pessoas estavam a bordo, entre elas, pacientes e profissionais de saúde. Apenas o motorista da van e um acompanhante de uma das pacientes sobreviveram ao acidente, ambos com ferimentos leves. Entre as cinco vítimas fatais estão um médico, uma enfermeira e uma mulher grávida de sete meses, que também perdeu o bebê. As equipes de resgate encaminharam os sobreviventes para o Hospital Regional de Presidente Olegário, enquanto o motorista do caminhão foi atendido sem gravidade.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=eCBHLn0nVrw

👉 https://www.youtube.com/watch?v=WauiNy2phEc

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=NWcyj172Db4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.