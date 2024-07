Tentativa de golpe em Ituiutaba termina em tiroteio e prisões | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 16/07/2024 - 17h09 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h54 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem foi baleado na perna durante uma tentativa de golpe em Ituiutaba, Minas Gerais, na tarde de ontem. A vítima, que havia comprado uma moto por R$ 1.000, descobriu que se tratava de um golpe ao chegar no local da entrega.

Ao perceber que havia sido enganado, a vítima simulou estar armada e tentou levar a moto. O dono da moto, reagindo à suposta ameaça, atirou na perna da vítima para impedi-la.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o responsável pela moto, um homem de 32 anos, por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal. A vítima do tiro foi socorrida e autuada por exercício arbitrário das próprias razões.

Uma arma, 13 cartuchos intactos e 3 deflagrados, um celular e a moto foram apreendidos. A Polícia Militar investiga o caso para determinar com mais detalhes as circunstâncias do crime e responsabilizar todos os envolvidos.

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=4DxA5G4F6lI

👉 https://www.youtube.com/watch?v=uZNVwGgQsvE

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=vVk91nLxEjg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #ituiutaba #tiroteio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.