Tentativa de fuga frustrada: Policiais penais impedem evasão de detentos em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 07h37 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policiais penais da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, impediram a tentativa de fuga de dois internos na unidade prisional. A Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública confirmou que os detentos conseguiram sair de suas celas após cerraram as grades, mas foram contidos ao chegarem ao pavilhão.

De acordo com as informações divulgadas, a intenção da dupla era fugir pelos muros da penitenciária. Os policiais penais agiram rapidamente, impedindo que o plano se concretizasse. Após serem capturados, os dois internos foram levados à Delegacia de Polícia Civil para procedimentos legais e serão submetidos ao Conselho Disciplinar da unidade, podendo enfrentar sanções administrativas.

A direção da penitenciária informou que um procedimento de investigação interna foi instaurado para apurar as circunstâncias que permitiram a tentativa de fuga. O objetivo é identificar possíveis falhas e reforçar as medidas de segurança no local.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=nNAMm_KsGtM

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=UoDh_zDdsKs

👉 https://www.youtube.com/watch?v=rKpWQTrC-s8

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #fuga

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.