Tentativa de assalto termina com suspeito baleado em Sumaré | Balanço Geral Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 28/08/2024 - 14h56 (Atualizado em 29/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na tarde desta terça-feira, 27 de agosto, uma tentativa de assalto na região do Sumaré, em Patos de Minas, resultou em um tiroteio e um suspeito baleado. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar (PM), três indivíduos tentaram cometer um roubo na região.

Durante a ação criminosa, houve um confronto armado entre os suspeitos e a Polícia Militar. Um dos assaltantes foi atingido por disparos e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional. Os outros dois comparsas conseguiram fugir do local e estão sendo procurados pelas forças de segurança.

A Polícia Militar segue realizando diligências para localizar e prender os demais envolvidos no crime. As equipes estão empenhadas em obter mais informações sobre a identidade dos suspeitos e as circunstâncias do ocorrido.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=a83i2zO5ewE

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=A4ADc6pu2tE

👉 https://www.youtube.com/watch?v=FSodEPQaSJQ

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #PatosdeMinas #baleado

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.