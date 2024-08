Tentativa de assalto em bairro nobre da capital paulista resulta em casal baleado Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 09/08/2024 - 10h45 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h53 ) ‌



Um casal foi baleado durante uma tentativa de assalto no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. As vítimas estavam na porta de um prédio, quando dois bandidos em uma moto se aproximaram. O garupa chegou a dar uma coronhada no homem e em seguida fez o disparo. As vítimas correram para o outro lado da rua e o criminoso atirou novamente. Em seguida, os criminosos fugiram. Por enquanto ninguém foi preso.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.