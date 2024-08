Tenente do Exército com sinais de embriaguez atropela policial civil em BH Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 05/08/2024 - 10h37 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h08 ) ‌



Um tenente do Exército atropelou um policial civil em Belo Horizonte (MG). A vítima atendia uma ocorrência envolvendo outro policial civil, que teria sido alvo de um tiro disparado por um reboquista. Segundo a polícia, o motorista de um caminhão reboque atirou em um policial civil durante uma discussão de trânsito. Durante a abordagem ao motorista, um tenente do exército com sinais de embriaguez atropelou o agente, que está hospitalizado. O tenente foi levado a uma base do Detran e liberado e o motorista do caminhão guincho foi preso.

