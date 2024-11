Temporal provoca destelhamentos no Rio Grande do Sul. ūüď≤ #RecordNews Aclr|Do canal Record News no YouTube 18/11/2024 - 18h49 (Atualizado em 19/11/2024 - 01h06 ) twitter

Um temporal provocou diversos destelhamentos no Rio Grande do Sul. O vento forte arrancou o telhado de casas e derrubou galp√Ķes. Tamb√©m foram registradas quedas de √°rvores e moradores ficaram sem energia el√©trica. Apesar do estrago, ningu√©m ficou ferido. ūüď≤ #RecordNews

