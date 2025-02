Temporal faz rio transbordar e avenida fica inundada em Belo Horizonte (MG) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 17/01/2025 - 12h28 (Atualizado em 18/01/2025 - 01h15 ) twitter

Belo Horizonte (MG) tem sofrido com as fortes chuvas. Elas fizeram com que o rio Ribeirão Arrudas transbordasse, inundando a avenida Teresa Cristina. Veículos foram arrastados e passageiros ficaram no teto de um ônibus que ficou ilhado. O Corpo de Bombeiros informou que atendeu 14 ocorrências por conta das fortes chuvas que atingiram a capital mineira.

