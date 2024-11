Temporal derruba parte do teto da Vila Germânica na Oktoberfest Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 25/10/2024 - 07h49 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h14 ) twitter

Durante a Oktoberfest em Blumenau, um temporal com fortes ventos atingiu a região, causando o desabamento de parte do teto no Boulevard da Vila Germânica, onde milhares de pessoas participam das festividades. O incidente ocorreu na madrugada, quando a estrutura não suportou a intensidade da ventania, que também provocou danos em outros locais, como a queda de uma árvore centenária em Rio do Sul. Equipes de manutenção já foram acionadas para reparar os danos e garantir a segurança dos frequentadores, e a Defesa Civil monitora a situação climática. Felizmente, não houve feridos, mas o alerta permanece alto para novos eventos extremos durante a temporada da Oktoberfest.

