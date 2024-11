Temporal causa estragos em Frutal: ventos fortes danificam área industrial e derrubam árvores Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 09h01 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h03 ) twitter

Um temporal forte atingiu Frutal, provocando estragos significativos, especialmente na área industrial da cidade. Com ventos que chegaram a quase 47 km/h, a chuva intensa causou danos a barracões e estruturas metálicas em construção. O telhado de uma distribuidora de bebidas desabou completamente, mas, felizmente, não houve feridos no local. A estrada rural adjacente precisou ser interditada devido à queda da estrutura e ao rompimento de cabos da Cemig.

Além das consequências na área industrial, a cidade registrou a queda de duas árvores, uma na Rua do Carmo e outra na Rua Prata. A Cemig recebeu 27 chamados relacionados a quedas de energia e danos à rede elétrica, e esse número pode aumentar com novas notificações. A Defesa Civil segue monitorando a situação e, até o momento, não há registros de feridos, desabrigados ou desalojados.

As autoridades locais continuam a trabalhar na avaliação dos danos e na recuperação das áreas afetadas. Entramos em contato com a Cemig para obter mais informações sobre as ocorrências, mas ainda aguardamos retorno.

