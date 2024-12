Temporal causa destruição em BH e região metropolitana Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 05/12/2024 - 14h30 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h31 ) twitter

Chuva forte deixa rastro de destruição na região metropolitana de Belo Horizonte no final da tarde e noite desta terça-feira (3). Em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, o asfalto cedeu e um carro caiu em um buraco. Em Contagem, na Grande BH, uma árvore caiu e impediu o trânsito em uma via da cidade. Na capital mineira, houve alagamentos em grandes avenidas e até em um trecho do Anel Rodoviário. Em algumas estações de metrô da cidade, teve água jorrando dos tetos.

