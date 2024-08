Temporada do recital Palavra Percussiva chega a Região Norte com entrada gratuita Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 12/08/2024 - 15h28 (Atualizado em 13/08/2024 - 01h13 ) ‌



O projeto cultural Recital Palavra Percussiva, que já encantou cinco cidades catarinenses, está pronto para iniciar uma nova etapa no Norte de Santa Catarina. A partir de amanhã, o recital chega a São Bento do Sul, e também passará por Jaraguá do Sul e Joinville, levando uma experiência musical única para a região. Com uma proposta inovadora, o recital combina percussão e poesia, proporcionando um espetáculo que promete envolver e emocionar o público. Não perca a chance de vivenciar esse projeto cultural que celebra a arte e a cultura local. Acompanhe o Recital Palavra Percussiva e descubra o encanto dessa performance especial!

