TEMPORADA DO ARAGUAIA: SHOWS, AÇÕES DE SAÚDE E DIVERSÃO EM ARUANÃ Aclr|Do canal Record Goiás no YouTube 24/07/2024 - 14h35 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Matéria exibida no dia 22/07/2024

O BALANÇO GERAL DO ÚLTIMO SÁBADO FOI TRANSMITIDO DIRETO DE ARUANÃ E ENCERROU A TEMPORADA DE 2024 DA RECORD GOIÁS ÀS MARGENS DO RIO ARAGUAIA. ALÉM DOS SHOWS, TURISTAS E MORADORES APROVEITARAM TODAS AS ATIVIDADES DA ARENA RECORD.

Inscreva-se no canal Record Goiás: https://www.youtube.com/recordgoias

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/RecordGoias

Instagram: https://www.instagram.com/recordgoias/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/recordgoias

#RecordGoias #BalancoGeralManhaGO #GoiasnoAr #BalancoGeralGO #CidadeAlertaGO #GoiasRecord

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.